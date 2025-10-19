Гакпо попал в руку Диалло в штрафной «МЮ» – судья Оливер фол не зафиксировал
Амад Диалло рукой помешал подаче Коди Гакпо, но не был наказан.
«Манчестер Юнайтед» играет в гостях у «Ливерпуля» на «Энфилде» в 8-м туре АПЛ.
На 18-й минуте вингер Коди Гакпо попытался сделать навес с края штрафной площади «МЮ» и попал Диалло, находившемуся в двух метрах от него, в предплечье. После этого голкипер Сам Ламмерс забрал мяч.
Главный судья Майкл Оливер не зафиксировал нарушения правил, на просмотр повтора его не звали.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
