Гакпо попал в руку Диалло в штрафной «МЮ» – судья Оливер фол не зафиксировал

Амад Диалло рукой помешал подаче Коди Гакпо, но не был наказан.

«Манчестер Юнайтед » играет в гостях у «Ливерпуля » на «Энфилде» в 8-м туре АПЛ .

На 18-й минуте вингер Коди Гакпо попытался сделать навес с края штрафной площади «МЮ» и попал Диалло , находившемуся в двух метрах от него, в предплечье. После этого голкипер Сам Ламмерс забрал мяч.

Главный судья Майкл Оливер не зафиксировал нарушения правил, на просмотр повтора его не звали.

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports