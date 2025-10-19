  • Спортс
Журналист As о Луисе Гарсии в «Спартаке»: «У него гораздо больше опыта, чем у Абаскаля, это разный уровень. Он почти всегда достигал целей с командами в Испании»

Испанский журналист считает, что Луис Гарсия может подойти «Спартаку».

Ранее сообщалось, что спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао согласовал контракт с испанским специалистом на случай его назначения главным тренером клуба, если команду покинет Деян Станкович.

«Луис Гарсия – хороший тренер. Он почти всегда достигал поставленных целей со своими командами в Испании.

Готов ли он работать в топ-клубе России? Думаю, да. Но покажет это только практика, каждый случай индивидуален.

Похожи ли Луис Гарсия и Абаскаль? Нет – у этих тренеров разный подход и разный уровень. У Луиса Гарсии гораздо больше опыта, чем у Абаскаля», – сказал журналист As Антонио Эспина.

