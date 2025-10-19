АПЛ о решении Оливера не назначать пенальти в ворота «МЮ»: «Рука Диалло в естественном и оправданном положении»

АПЛ подтвердила решение Майкла Оливера не давать «Ливерпулю» пенальти.

На 18-й минуте игры «красных» с «Манчестер Юнайтед » Коди Гакпо попытался сделать навес с края штрафной площади соперника и попал Амаду Диалло в предплечье. Главный арбитр не зафиксировал нарушения правил.

«Решение судьи не назначать пенальти было проверено и подтверждено ВАР. Рука Амада находилась в естественном и оправданном положении», – говорится в пояснении.