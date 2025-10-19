АПЛ о решении Оливера не назначать пенальти в ворота «МЮ»: «Рука Диалло в естественном и оправданном положении»
АПЛ подтвердила решение Майкла Оливера не давать «Ливерпулю» пенальти.
На 18-й минуте игры «красных» с «Манчестер Юнайтед» Коди Гакпо попытался сделать навес с края штрафной площади соперника и попал Амаду Диалло в предплечье. Главный арбитр не зафиксировал нарушения правил.
«Решение судьи не назначать пенальти было проверено и подтверждено ВАР. Рука Амада находилась в естественном и оправданном положении», – говорится в пояснении.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: страница Premier League Match Centre в X
