  • Семак о судействе: «Много вопросов. Я был на встрече с тренерами, сто человек – и все об одном и том же говорят. Ответа, к сожалению, нет. Думаю, и судьи не понимают, где свистеть»
23

Семак о судействе: «Много вопросов. Я был на встрече с тренерами, сто человек – и все об одном и том же говорят. Ответа, к сожалению, нет. Думаю, и судьи не понимают, где свистеть»

Сергей Семак упрекнул судей за непоследовательность.

На 24-й минуте матча 12-го тура Мир РПЛ хавбек «Зенита» Вендел поразил ворота после ошибки игроков «Сочи». Защитник Александр Солдатенков внутри штрафной отдал сильный пас к воротам. Голкипер Юрий Дюпин не был готов к этому и сыграл неточно. Кассьерра перехватил мяч и отдал на Вендела, который забил из выгодной позиции. Однако судья Егор Егоров после ВАР отменил гол петербуржцев, так как форвард «Зенита» раньше времени заступил в штрафную, когда южане разыгрывали мяч.

– Подскажите, пожалуйста, какой момент сегодня больше всего поднял вам давление, игра или судейство?

– Ну, по поводу судейства много говорилось, и вы видели сейчас последнее, наверное, решение ЭСК, которое с пенальти. Два на 100% идентичных момента, которые 10 из 10 совпадений, которые «Акрон» играл. Там поставили пенальти, сказали, что это ошибка, нельзя ставить пенальти, проходит время – говорят: а здесь пенальти.

От чего это зависит – не знаю, может, от команд, которые играют, может от настроения, от давления… Поэтому сегодняшний незасчитанный момент – не знаю, имел он право или не имел. 

Мы были с вами свидетелями мяча, который ЦСКА забил с углового. Пьянич подал, мяч не касался линии. Видим, как ауты бросают, когда постоянно заступают. А почему сегодня решили вмешаться в этот момент – сложно сказать. Тоже, наверное, от каких-то факторов.

Много вопросов, но я этого не понимаю. Может, кто-нибудь объяснит, но объяснение тоже не происходит по тем или иным решениям. Я думаю, и судьи не понимают, где свистеть. 

По мне, ошибки допускают все судьи, если мы говорим про судей, но должна быть последовательность определенная. Если ты толчки в спину свистишь, небольшие даже, то свисти их все время. Если ты даешь бороться, значит, давай бороться. А моменты, которые, конечно, идеально оценить невозможно… Но моменты, которые рядом с арбитром находятся, как с тем же Венделом, быстрые атаки, чистый фол, на мой взгляд, который пропускается... Конечно, тяжело судьям. 

Игра – это футбол динамичный. Но понимание самого, почему именно так или так, или как мы руки свистим или не свистим, это я уже пример привел. Я думаю, что и для Игоря Витальевича будут такие же вопросы, и для многих других тренеров, которые абсолютно не в теме и не понимают, как какие моменты трактовать.

Здесь я уже был на встрече с тренерами – то же самое. Сто тренеров, и все об одном и том же говорят. Ответа, к сожалению, нет. Может быть, кто-нибудь его даст когда-нибудь, – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Зенита»
