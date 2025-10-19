Мбемо забил «Ливерпулю» на 2-й минуте – это один из двух самых быстрых голов в истории матчей «МЮ» с «красными» в АПЛ и самый ранний на «Энфилде»
Бриан Мбемо забил один из самых быстрых голов в матчах «МЮ» с «Ливерпулем».
26-летний полузащитник открыл счет на 2-й минуте игры 8-го тура АПЛ, воспользовавшись передачей Амада Диалло.
В первые две минуты забить в матче «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» в Премьер-лиге удавалось только Никки Батту в 1995 году.
Также гол Мбемо стал самым ранним в играх «МЮ» с «красными» на «Энфилде» в АПЛ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости