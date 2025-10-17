  • Спортс
Слот перед «МЮ»: «Самый просматриваемый матч в мире, возможно. Соперник начал сезон лучше, чем говорит таблица. «Ливерпуль» должен показать максимум»

Арне Слот высказался о важности матча против «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграют 19 октября в матче 9-го тура АПЛ.

«Я с предвкушением ожидаю каждый матч в АПЛ, но игр против «Манчестер Юнайтед», возможно, жду немного больше. Знаю, насколько особенным является этот матч.

Мы понимаем, что это, возможно, самый просматриваемый матч по всему миру, поэтому прекрасно быть частью него. Мы должны показать наш максимум.

«Манчестер Юнайтед» начал сезон лучше, чем это показывает турнирная таблица. Поэтому будет интересный матч, тем более на «Энфилде».

Наши болельщики всегда поддерживали нас – задолго до моего прихода. Они понимают, что команда проиграла три матча подряд, и нам нужно быть готовыми, но болельщики должны нам помочь, и они это сделают», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот.

