  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Браун предпочел Ферндинанда ван Дейку: «Это просто другой класс. Рио был лучшим защитником в истории «МЮ», может, и АПЛ. Он выиграл столько трофеев, был способен на все индивидуально»
6

Браун предпочел Ферндинанда ван Дейку: «Это просто другой класс. Рио был лучшим защитником в истории «МЮ», может, и АПЛ. Он выиграл столько трофеев, был способен на все индивидуально»

Уэс Браун предпочел Рио Фердинанда Вирджилу ван Дейку.

«Я бы 100% выбрал Рио, а не Вирджила ван Дейка. Конечно, я могу быть предвзятым, но если вы видели Рио, то знаете, что это просто другой класс.

Индивидуально он был способен на все, и у него такое самообладание, что он редко делал подкаты. Он безупречно читал игру, обладал высокой скоростью, всегда находился в нужной позиции, что облегчало ему задачу. Он выиграл так много трофеев, что доказывает, насколько он важен для команды.

Они с [Неманей] Видичем были идеальными партнерами. Иногда такое партнерство встречается, но это случается нечасто. Они оба заставляли друг друга работать на пределе своих возможностей, и это подталкивало Рио к еще большему прогрессу.

Если говорить о личностях, то для меня Фердинанд всегда выше ван Дейка, хотя и ненамного. Думаю, Рио был лучшим защитником в истории «Юнайтед», а возможно, и в лиге», – сказал экс-защитник «МЮ» в интервью 10bet Casino.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoВирджил ван Дейк
logoРио Фердинанд
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoНеманя Видич
logoУэс Браун
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рио Фердинанд: «Ливерпуль» лучше всех провел лето – с огромным отрывом. Подпиши они Гехи – и я бы сказал, что «красные» соберут все трофеи»
3311 сентября, 21:22
Роналду, Руни, ван Дейк, Анри, де Брюйне, Трент и Салах – в сборной АПЛ всех времен от FourFourTwo
14122 июня, 17:23
Скоулз назвал Зидана лучшим полузащитником в истории, Шмейхеля – вратарем, Фердинанада – защитником. Де Брюйне, Алиссон, ван Дейк – лучшие сейчас
7716 апреля, 13:24
Главные новости
Ташуев о Станковиче: «Вывести «Спартак» на новый уровень – это сделать его чемпионом, а 4-6-е места – это не то. Я занял 5-е место с «Ахматом», тогда какой это уровень?»
1430 минут назад
Сергей Семак: «Многие команды РПЛ подтянулись к «Зениту». Сейчас хороший уровень конкуренции в лиге»
13сегодня, 11:23
Клубы АПЛ обсудят лимит расходов на состав, за повторное превышение которого будут снимать очки. Некоторые команды против, включая «МЮ» и «Ман Сити»
28сегодня, 10:59
Глава FIGC хочет перенести 30-й тур Серии А для помощи Италии в подготовке к плей-офф отбора ЧМ. Иначе игры сборной пройдут через 4 дня после матчей лиги
10сегодня, 10:25
Дюков о поведении Станковича: «Если это нравится болельщикам «Спартака», то пожалуйста. Тренер должен быть эмоциональным, но иногда он перебирает»
6сегодня, 10:22
Экс-директор ЦСКА Мовсесьян о назначении в «Спартак»: «Рад присоединиться к великому клубу. Рассчитываю, что опыт с других мест работы сделает красно-белых сильнее»
55сегодня, 10:11
Александр Кокорин: «Мы с Мамаевым подрались с Лил Уэйном в Майами в 2013-м. Рэперу не понравилось, как белые гуляют на темнокожей вечеринке. Паша ему «наварил». Классная история!»
71сегодня, 10:00
Тихонов не согласился бы тренировать ЦСКА: «Это не антагонизм, это внутри, как заповедь»
23сегодня, 09:48
«Спартак» продолжает искать замену Станковичу. Луис Гарсия – запасной вариант, российских тренеров нет в списке (Metaratings)
55сегодня, 09:21
«Спартак» объявил о назначении Мовсесьяна – заместителем гендиректора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола
75сегодня, 09:18
Ко всем новостям
Последние новости
«Кайрат» мог бы претендовать на топ-5 РПЛ. Сатпаев – бешеный парень, у него есть скорость, дриблинг». Форвард «Атырау» Дорофеев об алматинцах
6 минут назад
Орлов о вратарях «Зенита»: «У Латышонка что-то надломилось, «поехало» не туда. У Адамова тоже бывают оплошности, но сейчас он спасает»
214 минут назад
Челестини о 1-м месте в РПЛ: «Это не оказывает давления на ЦСКА – лучше быть первым, чем восьмым. Команда горит желанием работать»
119 минут назад
Семшов о «Торпедо»: «Раньше клуб стоял наряду со «Спартаком», ЦСКА, «Динамо», был грандом футбола. Сейчас он как игрушка для руководства, это смешно выглядит»
236 минут назад
Жиру хочет, чтобы Мбаппе побил его рекорд по голам за Францию: «Но надеюсь, что не слишком скоро – на ЧМ-2026. Он может достичь почти сотни»
140 минут назад
«Бавария» не интересуется Влаховичем. Форвард «Ювентуса» не входит в планы спортивного руководства (Флориан Плеттенберг)
145 минут назад
Доннарумма заявил, что сборная Италии попадет на ЧМ-2026: «Без сомнений. Третий раз это не повторится. Мы никого не будем недооценивать»
158 минут назад
Виейра о Golden Boy: «Дуэ победит, это лучший молодой игрок Европы. Он забил в финале ЛЧ и продолжает прогрессировать в ПСЖ»
458 минут назад
Федотов о желании Кисляка претендовать на «Золотой мяч»: «Нормальные, хорошие амбиции. У этого парня все есть – и трудолюбие, и другие факторы»
5сегодня, 11:09
Челестини об интересе к Глебову в Европе: «Статус наших игроков сильно поменялся в последние 3 месяца, это может сбить с фокуса. Но Кирилл очень собран, сфокусирован на работе в ЦСКА»
сегодня, 11:06