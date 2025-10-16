Браун предпочел Ферндинанда ван Дейку: «Это просто другой класс. Рио был лучшим защитником в истории «МЮ», может, и АПЛ. Он выиграл столько трофеев, был способен на все индивидуально»
«Я бы 100% выбрал Рио, а не Вирджила ван Дейка. Конечно, я могу быть предвзятым, но если вы видели Рио, то знаете, что это просто другой класс.
Индивидуально он был способен на все, и у него такое самообладание, что он редко делал подкаты. Он безупречно читал игру, обладал высокой скоростью, всегда находился в нужной позиции, что облегчало ему задачу. Он выиграл так много трофеев, что доказывает, насколько он важен для команды.
Они с [Неманей] Видичем были идеальными партнерами. Иногда такое партнерство встречается, но это случается нечасто. Они оба заставляли друг друга работать на пределе своих возможностей, и это подталкивало Рио к еще большему прогрессу.
Если говорить о личностях, то для меня Фердинанд всегда выше ван Дейка, хотя и ненамного. Думаю, Рио был лучшим защитником в истории «Юнайтед», а возможно, и в лиге», – сказал экс-защитник «МЮ» в интервью 10bet Casino.