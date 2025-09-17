Моуринью про недовольство президента «Фенербахче» вылетом от «Бенфики»: «Он много высказывался, но не объяснил, почему Актюркоглу был куплен только после того, как нас выбил»

Жозе Моуринью прокомментировал высказывания президента «Фенербахче» Али Коча.

Руководитель стамбульского клуба ранее отмечал , что ему не понравился стиль, в котором команда вылетела из квалификации Лиги чемпионов от «Бенфики».

«Каждый раз, покидая клубы, я закрывал главу и не отвечал на провокации, не искал оправданий, никого не винил и всегда уходил с таким подходом к жизни.

У него другой стиль поведения. Он много раз высказывался, но не объяснил, почему игрок, который нас выбил (Керем Актюркоглу – Спортс”), был куплен только после того, как нас выбил.

Посмотрим, как все сложится», – сказал португалец, близкий к назначению тренером «Бенфики».