Моуринью про недовольство президента «Фенербахче» вылетом от «Бенфики»: «Он много высказывался, но не объяснил, почему Актюркоглу был куплен только после того, как нас выбил»

Жозе Моуринью прокомментировал высказывания президента «Фенербахче» Али Коча.

Руководитель стамбульского клуба ранее отмечал, что ему не понравился стиль, в котором команда вылетела из квалификации Лиги чемпионов от «Бенфики».

«Каждый раз, покидая клубы, я закрывал главу и не отвечал на провокации, не искал оправданий, никого не винил и всегда уходил с таким подходом к жизни.

У него другой стиль поведения. Он много раз высказывался, но не объяснил, почему игрок, который нас выбил (Керем Актюркоглу – Спортс”), был куплен только после того, как нас выбил.

Посмотрим, как все сложится», – сказал португалец, близкий к назначению тренером «Бенфики».

