Тренер «Галатасарая» Бурук о Моуринью: «Я был лучше него. Жозе не думает о футболе, как раньше. Возможно, проблема в том, что он не развивается как тренер»

Окан Бурук высказался относительно соперничества с Жозе Моуринью.

В прошлом сезоне «Галатасарай » стал чемпионом Турции, опередив «Фенербахче » на 11 очков.

В августе португалец был уволен из турецкого клуба, после чего он возглавил «Бенфику».

«Было очень тяжело. Он начал много говорить после того, как возглавил «Фенербахче». Мы знаем его стиль. Он играет не только на поле. Он хочет играть и за его пределами.

Он пробовал многое, но мы оказались лучше. Я был лучше него. Мы выиграли титул, победив его. Мы дважды победили их на их стадионе. В этом сезоне его не будет. Мы ждали еще двух игр против него.

Жозе уже не так сосредоточен, как раньше. Он не думает о футболе так, как раньше. Он никогда не менял тренерский стиль.

Он действительно важная личность, у него действительно мощная харизма. Но с точки зрения футбола нужно расти каждый сезон.

Возможно, проблема в том, что он не развивается как тренер», – сказал главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук .