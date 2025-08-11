Флик об уходе Иньиго в «Аль-Наср»: «Он заслужил. Это возможность для других игроков. Подписывать центрального защитника «Барса» не планирует»

Ханси Флик высказался об уходе Иньиго Мартинеса из «Барселоны» в «Аль-Наср».

«Иньи сыграл большую роль в нашем успехе в прошлом сезоне, он многое дал команде. Я люблю его. Но он получил такое предложение и попросил нас о содействии [о расторжении контракта ]. Он заслужил это.

С другой стороны, это [уход Иньиго ] возможность для других игроков. В принципе подписывать центрального защитника не планируем. С тремя новыми игроками (Жоан Гарсия, Маркус Рэшфорд и Руни Бардагжи – Спортс”) команда может добавить в качестве», – сказал тренер «Барселоны».