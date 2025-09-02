Иньиго об уходе в «Аль-Наср»: «Сказал Флику, что это предложение, от которого невозможно отказаться. Тренер был в шоке»
Иньиго Мартинес объяснил уход из «Барселоны» щедрым предложением «Аль-Насра».
«Я разговаривал с Ханси Фликом у одной из аварийных дверей самолета. Мы обсуждали ситуацию, и тренер был в шоке. Я сказал ему, что получил предложение, отказаться от которого считаю невозможным.
Это было непросто, мне пришлось принимать решение очень быстро. Тогда я поблагодарил клуб за то, что он облегчил мой уход, не все так поступают.
Прошлый год был лучшим в моей карьере, но остаться еще на год казалось очень сложной задачей», – сказал защитник «Аль-Насра» в интервью Jijantes.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
