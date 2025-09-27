Иньиго о «Барсе» и «Реале» в прошлом сезоне: «Были матчи, в которых чувствовалось превосходство, а соперник был подавлен. Тактически мы их превзошли»
Иньиго Мартинес высказался о превосходстве «Барселоны» над «Реалом» в прошлом сезоне.
– Была ли «Барселона» настолько сильнее «Реала» в прошлом сезоне, как казалось?
– Думаю, да. Были матчи, в которых чувствовалось превосходство, а соперник в определенные моменты был подавлен. Два года назад у меня такого ощущения не было.
Понимал, что у «Реала» будут моменты, и он создаст нам проблемы. Но в прошлом сезоне все было иначе. Мы знали, что у «Реала» всегда есть один-два явных момента за игру, но также понимали, что у нас их будет гораздо больше.
Тактически мы превзошли соперника, в том числе и с мячом. Мы создали много моментов, – сказал бывший защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес, выступающий за «Аль-Наср».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?71532 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
