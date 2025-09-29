«Енисей» может уволить Тихонова в случае неудачных результатов в ближайших матчах. Команда идет 14-й в Первой лиге (Legalbet)
Андрей Тихонов может покинуть пост главного тренера «Енисея».
Красноярский клуб может уволить специалиста в случае неудовлетворительных результатов в ближайших турах PARI Первой лиги, сообщил Legalbet.
В нынешнем сезоне «Енисей» провел 11 матчей в чемпионате – 2 победы, 4 ничьих и 5 поражений. Разница мячей – 7:13.
С 10 очками на счету команда занимает 14-е место в турнирной таблице.
Ближайший матч в чемпионате «Енисей» проведет 6 октября на выезде против «Челябинска».
