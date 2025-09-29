«Енисей» может уволить Тихонова в случае неудачных результатов в ближайших матчах. Команда идет 14-й в Первой лиге (Legalbet)

Андрей Тихонов может покинуть пост главного тренера «Енисея».

Красноярский клуб может уволить специалиста в случае неудовлетворительных результатов в ближайших турах PARI Первой лиги, сообщил Legalbet.

В нынешнем сезоне «Енисей» провел 11 матчей в чемпионате – 2 победы, 4 ничьих и 5 поражений. Разница мячей – 7:13.

С 10 очками на счету команда занимает 14-е место в турнирной таблице.

Ближайший матч в чемпионате «Енисей » проведет 6 октября на выезде против «Челябинска».