Тибо Куртуа: «Алонсо настаивает, чтобы все – Мбаппе, Гюлер – возвращались за мячом, и это сильно меняет игру «Реала»

Тибо Куртуа отметил, что в целом ему стало проще по сравнению с прошлым сезоном.

«В прошлом сезоне было так же, но когда не обороняешься всей командой... Теперь тренер настаивает, чтобы все – Килиан , Арда – возвращались за мячом, и это сильно меняет игру. Это разница между тем, создают тебе угрозу или нет. Тренер также просит меня играть выше, это то, что изменилось по сравнению с прошлым годом.

Сегодня мы создали много моментов, но оба гола забиты с пенальти. Однако мы заслуживали большего, создавали голевые моменты. Мы должны были одержать более крупную победу.

В перерыве тренер попросил нас играть так же, как в первом тайме, но соперник начал меньше прессинговать и закрылся, а мы плохо работали с мячом и часто делали неточные передачи. Нам было тяжелее, чем до перерыва», – сказал голкипер «Реала » в эфире Movistar после победы над «Марселем » (2:1).