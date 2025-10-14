Италия выиграла все 4 матча при Гаттузо с общим счетом 16:5 и гарантировала себе минимум 2-е место в отборочной группе
Сборная Италии выиграла все матчи под руководством Дженнаро Гаттузо.
Сегодня команда разгромила Израиль в квалификации ЧМ-2026 со счетом 3:0. Ранее под руководством бывшего полузащитника «Милана» дважды была побеждена Эстония (3:1 и 5:0), а израильтянам в сентябре нанесли поражение со счетом 5:4.
Италия набрала 15 очков в 6 турах и гарантировала себе вторую строчку в группе I. Она сохраняет возможность подняться на первое место, где сейчас находится Норвегия (18 баллов).
Итальянцы сыграют с норвежцами 16 ноября. 13-го им предстоит встреча с Молдовой.
