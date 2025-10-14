  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Быстров о Спаллетти в «Спартаке»: «Боролись бы за чемпионство. Я бы пошел ему помогать, занимался бы его любимым делом, брал на себя удар журналистов!»
8

Быстров о Спаллетти в «Спартаке»: «Боролись бы за чемпионство. Я бы пошел ему помогать, занимался бы его любимым делом, брал на себя удар журналистов!»

Владимир Быстров считает, что «Спартаку» нужен Лучано Спаллетти.

«Спартак» еще проявится, на ваш взгляд?

– Да, когда возьмут нормального тренера. Может, с десятого раза до них дойдут мои советы брать Спаллетти! С Лучано точно боролись бы за чемпионство. Кота в мешке всегда успеют взять, а нормальный тренер сейчас свободен.

А как же отношения Спаллетти с «Зенитом»?

– А что? Представляете, как это подогрело бы наш чемпионат! Спаллетти против «Зенита» – российский футбол стал бы еще интереснее!

Вы думаете, Спаллетти действительно мог бы возглавить «Спартак»?

– Почему нет? По стопам Быстрова, ха-ха! А я бы еще пошел ему помогать, занимался бы его любимым делом, брал на себя удар журналистов! – сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита». 

«Спартак» под руководством Деяна Станковича идет на 6-м месте в таблице Мир РПЛ с 18 очками в 11 матчах.  

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bobsoccer
logoВладимир Быстров
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoЛучано Спаллетти
logoЗенит
logoДеян Станкович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Быстров о «Зените»: «Игры как не было, так и нет. Неудачно вошли в повторный столетний сезон. Жерсон не показал игру даже на миллион евро»
21сегодня, 17:43
Быстров о Соболеве: «Забивает иногда, и все – царь. Но этого мало. Он же пришел не в «Факел», а в «Зенит», где нужно каждую минуту доказывать свою состоятельность»
9вчера, 15:20
Быстров о «Спартаке»: «Станкович заслужил отставку – напокупали футболистов, но он не знает, что с ними делать. Берите Спаллетти – будете бороться за чемпионство»
37вчера, 13:15
Главные новости
Дюков о допуске России: «Год еще не завершен, надо верить в сенсацию. Чеферин приедет на матч сборной в следующем году, уверен»
515 минут назад
Алексей Миранчук об отстранении России: «Спортсмены заложники ситуации. Обидно, что не можем показать себя в официальных играх»
317 минут назад
У 40-летнего Роналду 10 голов в 10 матчах сезона за Португалию и «Аль-Наср»
827 минут назад
К вам на экран прилетела онлайн-сова. Нажмите на нее и отправьтесь забирать «Кубок огня»!
41 минуту назадТесты и игры
Карпин о победе над Боливией: «Первый тайм – хорошо, второй – похуже. При счете 3:0 не так правильно выполняли задание, где‑то опаздывали»
143 минуты назад
Дюков про потолок зарплат: «Работает в закрытых лигах, где нет конкуренции с другими, а нам надо быть готовыми к оттоку игроков. Наш уровень лиги упадет, снизится качество подготовки»
850 минут назад
Роналду забил 142-й и 143-й голы за сборную Португалии, обновив мировой рекорд. Криштиану опережает Месси на 29 мячей
7359 минут назад
Роналду установил мировой рекорд по голам в отборах на ЧМ. У Криштиану 41 мяч, он обошел Руиса из Гватемалы
67сегодня, 19:37
Роналду забил 947-й и 948-й голы в карьере – дубль в игре с Венгрией
56сегодня, 19:36
Катар вышел на ЧМ-2026 и сыграет на чемпионате мира второй раз подряд и в истории. На прошлом турнире были хозяевами
13сегодня, 19:22
Ко всем новостям
Последние новости
Португалия – Венгрия. 2:2 – Собослаи сравнял на 91-й, Роналду сделал дубль
171 минуту назадLive
Испания вынесла Болгарию – 4:0! Мерино сделал дубль, Ойарсабаль забил с пенальти, Чернев – в свои ворота
24 минуты назад
Латвия – Англия. 0:5 – у Кейна дубль, Гордон и Эзе тоже забили. Онлайн-трансляция
210 минут назадLive
Италия – Израиль. 2:0 – Ретеги забил с пенальти и из-за штрафной в дальнюю девятку. Онлайн-трансляция
217 минут назадLive
Кейн забил 75-й и 76-й голы в 110-м матче за Англию – Латвии. У форварда «Баварии» 15 голов в 8 последних играх за клуб и сборную
341 минуту назад
Круговой о 3:0 с Боливией: «Хороший соперник, Россия заслуженно победила. Мы приезжаем в сборную, чтобы побеждать»
258 минут назад
20 533 зрителя посетили матч России с Боливией в Москве. На игру с Ираном в Волгограде пришли 42 387 человек
12сегодня, 18:55
Васильев о норвежском паспорте Хайкина: «У нас свободная страна. Век спортсмена короток, хочется выступать на международных турнирах. Осуждать не стоит, главное – чтобы без негатива про Родину»
8сегодня, 18:50
Станислав Черчесов: «В «Спартаке» тренера Черчесова не было. В «Спартаке» был Черчесов, который только закончил играть. Знаний не было, я не смог довести команду до чемпионства»
27сегодня, 18:48
Гендиректор «Торпедо» Резвухин и советник президента Маслов покинули клуб спустя полтора месяца после назначения. Москвичи идут на последнем месте в Первой лиге
2сегодня, 18:33