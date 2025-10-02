  • Спортс
Кержаков о ЦСКА: «Заслуженно лидирует в РПЛ, учитывая игру «Зенита» и «Краснодара», у которого не получалось дожимать соперников. У армейцев есть хребет из классных футболистов»

Александр Кержаков считает заслуженным лидерство ЦСКА в Мир РПЛ.

«Есть осечки конкурентов и хорошо играют молодые футболисты. С приходом Челестини поменялись структура игры и ее модель. Видно, что тренер доверяет молодым футболистам, которые подходят под философию и под ту тактическую модель, которую выстраивает Челестини. Что касается неопытных футболистов, я думаю, что есть Игорь Акинфеев – очень опытный футболист, есть Дивеев и Обляков, которые опытные игроки относительно РПЛ.

Поэтому у них есть такой центральный хребет, где собраны очень хорошие и классные футболисты. И в плюс в дополнение к ним есть молодые игроки, которые только прогрессируют, находясь рядом с такими опытными футболистами, как Кисляк и Глебов, как Круговой, который часто выходит играть не на своей позиции. Но тренер нашел ему место, на котором он очень здорово играет.

Не могу сказать, насколько долго ЦСКА удержится на первом месте. Это зависит от многих факторов. Очевидно, что, если будут выигрывать, смогут остаться. На данный момент я считаю, что ЦСКА заслуженно возглавляет таблицу РПЛ, если учитывать то, как «Зенит» иногда играл или «Краснодар», у которого не получалось дожимать соперников. ЦСКА более стабильно выглядел на том отрезке, поэтому заслуженно сейчас лидирует», – сказал экс-нападающий сборной России.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
