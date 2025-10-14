Роналду забил 142-й и 143-й голы за сборную Португалии, обновив мировой рекорд. Криштиану опережает Месси на 29 мячей

Криштиану Роналду обновил мировой рекорд по голам на уровне сборных.

40-летний форвард сделал дубль в матче Португалии с Венгрией в квалификации ЧМ-2026 (2:1, перерыв). Это его 142-й и 143-й мячи за национальную команду.

Роналду опережает аргентинца Лионеля Месси , идущего вторым по этому показателю, на 29 голов.