Роналду забил 142-й и 143-й голы за сборную Португалии, обновив мировой рекорд. Криштиану опережает Месси на 29 мячей
Криштиану Роналду обновил мировой рекорд по голам на уровне сборных.
40-летний форвард сделал дубль в матче Португалии с Венгрией в квалификации ЧМ-2026 (2:1, перерыв). Это его 142-й и 143-й мячи за национальную команду.
Роналду опережает аргентинца Лионеля Месси, идущего вторым по этому показателю, на 29 голов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
