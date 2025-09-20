Лебедев о Ротенберге: «Увидел его машину – в шутку посигналил, и через секунду меня подрезал «Крузак». Боря потом говорит: «Я их еле успокоил, чтобы тебя не выбросили из тачки, а ее – с моста»

Юрий Лебедев вспомнил последствия решения посигналить Ротенбергу-младшему.

«Я ехал по Дворцовому мосту и увидел машину Ротенберга. В шутку посигналил, и через секунду меня подрезал другой «Крузак». Встали, перегородили дорогу.

На следующий день Боря говорит мне: «Я их еле успокоил по рации, чтобы тебя не выбросили из тачки, а машину не выкинули с моста».

Но вообще Ротенберг был добрый парень, не злился, не ругался», – сказал бывший защитник «Зенита ».