Лебедев о Ротенберге: «Увидел его машину – в шутку посигналил, и через секунду меня подрезал «Крузак». Боря потом говорит: «Я их еле успокоил, чтобы тебя не выбросили из тачки, а ее – с моста»
Юрий Лебедев вспомнил последствия решения посигналить Ротенбергу-младшему.
«Я ехал по Дворцовому мосту и увидел машину Ротенберга. В шутку посигналил, и через секунду меня подрезал другой «Крузак». Встали, перегородили дорогу.
На следующий день Боря говорит мне: «Я их еле успокоил по рации, чтобы тебя не выбросили из тачки, а машину не выкинули с моста».
Но вообще Ротенберг был добрый парень, не злился, не ругался», – сказал бывший защитник «Зенита».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
