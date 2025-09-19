  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лебедев про Ротенберга: «Называли «заряженным». У всех зарплата 8000 рублей – а он на «Крузаке» с охраной. Попович ему так сказал – а Боря: «Ты так не шути, а то на лбу появится красная точка»
27

Лебедев про Ротенберга: «Называли «заряженным». У всех зарплата 8000 рублей – а он на «Крузаке» с охраной. Попович ему так сказал – а Боря: «Ты так не шути, а то на лбу появится красная точка»

Юрий Лебедев рассказал, каким в «Зените» был Борис Ротенберг.

– Помню, как я увидел Борю в первый раз.

– Как же?

– Это было в дубле «Зенита». Весна, плюс 18 – а он выходит такой на поле в шапке с помпоном, штаны заправил в носки, на ногах огромные кроссовки, какой-то непонятный акцент. Мы вообще не поняли, кто это такой. Потом Ротенберг стал переодеваться.

– И?

– Понимаешь, когда ты видишь футболиста – ждешь у него определенную фигуру: мышцы, структуру тела. А тут – ничего футбольного. Абсолютно. Внутри команды Борю называли «заряженным». Ездил на 200-м «Крузаке». У всех зарплата 8 тысяч рублей – а он катается на такой тачке с охраной. Еще и рассказывал нам, что купил литые колеса за двести косарей.

– Понимаю ваши чувства.

– Ну вот и говорили про Ротенберга: «Заряженный, упакованный. Его не трогайте». Однажды сидели в бане. Что-то в таком стиле ему сказал Геннадий Попович, царствие небесное, – он тогда работал ассистентом тренера дубля. Знаешь, что Боря ответил?

– Что?

– «Иваныч, ты так не шути. А то у тебя на лбу появится красненькая точка». Мы сразу замолчали. И Попович не нашелся, что сказать в ответ. Вроде понятно, что шутит. Но все равно было не по себе от специфического юмора, – вспомнил экс-защитник «Зенита».

«Ман Юнайтед» против «Челси». Кто победит?1585 голосов
Ман ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
logoБорис Ротенберг-младший
Юрий Лебедев
logoЛокомотив
logoГеннадий Попович
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
деньги
автомобили
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Борис Ротенберг-младший: «Мой брат живет хоккеем 24/7, я – футболом. Нужно поднимать спорт на первое место. Наши спортсмены будут победителями, потому что российский дух не сломать»
1166 августа, 10:16
Борис Ротенберг-младший: «Россия, безусловно, футбольная страна. Таланты есть, но нужно провести системную работу для привлечения детей и их родителей»
196 августа, 09:58
Экс-администратор «Динамо» о Ротенберге-младшем: «Боря пришел в модных джинсах и казаках. Ребята подшутили и повесили их на стенд. Он увидел и сказал: «Эти вещи стоят дороже, чем ваши машины»
462 августа, 11:27
Главные новости
Деку про ЛЧ: «Барселоне» нужно быть очень сильной, чтобы претендовать на финал. «Ливерпуль» и «Реал» укрепились, «ПСЖ» – невероятная команда. Конкуренты стали лучше»
8 минут назад
Алонсо хочет, чтобы между Винисиусом и Родриго была настоящая конкуренция. Место левого вингера в «Реале» никому не гарантировано
619 минут назад
«Барселона» сыграет с «Сосьедадом» на «Олимпик Льюис Компанис», скорее всего. Каталонцы надеялись вернуться на «Камп Ноу» на последний матч сентября
256 минут назад
Роналду ответил на критику подкастеров из-за перехода Феликса в саудовскую лигу: «Придурки. Ничего не понимают в футболе, но высказывают мнение»
22сегодня, 19:47
Асприлья о Ямале: «Замена Месси и Криштиану. У этого парня невероятный талант»
16сегодня, 19:46
Пилот «Формулы-1» Сайнс о «Золотом мяче»: «Болею за «Реал», но отдал бы приз Ямалю. Он потрясающий, лучший сейчас»
9сегодня, 19:25
Федорищев покидает должность губернатора Самарской области. С ним уйдут и руководители «Крыльев» (Иван Карпов)
69сегодня, 19:18
Алонсо про сохранение дисквалификации Хейсена: «Я не удивлен. Если ошибка признана, это должно иметь последствия – но их нет»
10сегодня, 19:18
Контрольный пакет акций «Атлетико» может купить американский инвестфонд Apollo. Переговоры на продвинутом этапе
11сегодня, 18:59
Джером Боатенг завершил карьеру. Защитник выиграл 25 трофеев с «Баварией» и стал чемпионом мира с Германией
44сегодня, 18:58
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Бетис» победил «Сосьедад» Захаряна, «Реал» примет «Эспаньол» в субботу, «Барса» сыграет с «Хетафе» в воскресенье
53 минуты назад
Йоахим Лев: «Нойер, вероятно, лучший вратарь всех времен. Он придал футболу новый облик»
16 минут назад
Чемпионат Италии. «Лечче» уступил «Кальяри», «Ювентус» и «Милан» проведут матчи в субботу, «Интер» – в воскресенье
519 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» обыграл «Анже», «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в воскресенье
223 минуты назад
«Аль-Хилаль» вел 3:0 до 78-й минуты, но сыграл 3:3 с «Аль-Ахли». У Малкома 2+1, Тоуни сделал дубль, у Мареза 2 ассиста
226 минут назад
Непомнящий про бан Станковича: «Зло должно быть наказано. Это не совсем адекватное поведение для тренера»
834 минуты назад
Чемпионат Германии. «Штутгарт» победил «Санкт-Паули», «Бавария» сыграет в субботу, «Дортмунд» и «Байер» – в воскресенье
139 минут назад
Ольга Смородская: «Батраков сильнее Головина и Миранчука. Заслуженно самый дорогой российский игрок»
346 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома сыграл 3:3 с «Аль-Ахли» Мареза, «Аль-Наср» Роналду и «Аль-Иттихад» Бензема проведут матчи в субботу
3сегодня, 20:01
Экс-форвард «Ювентуса» и «Ромы» Вучинич возглавил сборную Черногории вместо Просинечки
3сегодня, 19:58Фото