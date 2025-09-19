Лебедев про Ротенберга: «Называли «заряженным». У всех зарплата 8000 рублей – а он на «Крузаке» с охраной. Попович ему так сказал – а Боря: «Ты так не шути, а то на лбу появится красная точка»
– Помню, как я увидел Борю в первый раз.
– Как же?
– Это было в дубле «Зенита». Весна, плюс 18 – а он выходит такой на поле в шапке с помпоном, штаны заправил в носки, на ногах огромные кроссовки, какой-то непонятный акцент. Мы вообще не поняли, кто это такой. Потом Ротенберг стал переодеваться.
– И?
– Понимаешь, когда ты видишь футболиста – ждешь у него определенную фигуру: мышцы, структуру тела. А тут – ничего футбольного. Абсолютно. Внутри команды Борю называли «заряженным». Ездил на 200-м «Крузаке». У всех зарплата 8 тысяч рублей – а он катается на такой тачке с охраной. Еще и рассказывал нам, что купил литые колеса за двести косарей.
– Понимаю ваши чувства.
– Ну вот и говорили про Ротенберга: «Заряженный, упакованный. Его не трогайте». Однажды сидели в бане. Что-то в таком стиле ему сказал Геннадий Попович, царствие небесное, – он тогда работал ассистентом тренера дубля. Знаешь, что Боря ответил?
– Что?
– «Иваныч, ты так не шути. А то у тебя на лбу появится красненькая точка». Мы сразу замолчали. И Попович не нашелся, что сказать в ответ. Вроде понятно, что шутит. Но все равно было не по себе от специфического юмора, – вспомнил экс-защитник «Зенита».