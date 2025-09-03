Овчинников выступил перед тренерами юношеских команд «Локо»: «Знаю, насколько Борис Ротенберг погружен в работу академии, и поддерживаю его инициативы в плане развития футбола»

Сергей Овчинников выступил на мероприятии для тренеров академии «Локомотива».

Экс-вратарь поучаствовал в «Пути тренера» – образовательной программе, созданной департаментом развития молодежного футбола клуба. Третий модуль этого проекта был подготовлен для тренеров юношеских команд «Локо», и Овчинников, начальник отдела подготовки тренеров академии, выступил с лекцией.

«Такие конференции необходимы, и РФС это поощряет. Я знаю, насколько сильно Борис Борисович [Ротенберг ] погружен в работу академии, и поддерживаю его инициативы в плане развития футбола, на которое такие мероприятия влияют позитивно. И чем больше этих инициатив будет, тем сильнее обогатится футбол в нашей стране.



Любая информация полезна. Просто в определенное время и в определенном возрасте мы не всегда можем понять ее смысл. Но человек, получивший информацию, уже обогащен. И в нужное время она сработает. Чем больше футбольной информации мы получаем, тем больше инструментария у нас, как у тренеров, чтобы работать в своей профессии.

Это очень интересно, когда академия привлекает спикеров, которые многого достигли в футболе. Даже мне было бы интересно поучаствовать в качестве слушателя. Я рад, что такие вещи существуют в нашей стране, и всячески поощряю то, что устраивает «Локомот ив», – сказал бывший капитан железнодорожников.

Фото: fclm.ru