Алексей Миранчук об отстранении России: «Спортсмены заложники ситуации. Обидно, что не можем показать себя в официальных играх»

Алексей Миранчук высказался об отстранении России.

Национальная команда разгромила сборную Боливии в BetBoom товарищеском матче (3:0).

«Это же наступило не вчера. Это продолжается на протяжении нескольких лет, поэтому сейчас в данный момент к этому относимся как к какой-то данности.

Мы заложники ситуации. Спортсмены – я имею ввиду. А так конечно же очень обидно, что мы не можем показать себя в официальных играх. Я прекрасно понимаю. Мы тоже, наверное, как-то расстроены.

Если честно, много слов не скажешь. Что здесь можно сказать? Как есть – так есть», – сказал полузащитник «Атланты » и сборной России.