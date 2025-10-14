Алексей Миранчук об отстранении России: «Спортсмены заложники ситуации. Обидно, что не можем показать себя в официальных играх»
Алексей Миранчук высказался об отстранении России.
Национальная команда разгромила сборную Боливии в BetBoom товарищеском матче (3:0).
«Это же наступило не вчера. Это продолжается на протяжении нескольких лет, поэтому сейчас в данный момент к этому относимся как к какой-то данности.
Мы заложники ситуации. Спортсмены – я имею ввиду. А так конечно же очень обидно, что мы не можем показать себя в официальных играх. Я прекрасно понимаю. Мы тоже, наверное, как-то расстроены.
Если честно, много слов не скажешь. Что здесь можно сказать? Как есть – так есть», – сказал полузащитник «Атланты» и сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости