Карпин о победе над Боливией: «Первый тайм – хорошо, второй – похуже. При счете 3:0 не так правильно выполняли задание, где‑то опаздывали»

Валерий Карпин удовлетворен игрой России с Боливией (3:0).

– Оправдались ли ваши ожидания от игры Боливии?

– Ожидания от того футбола, в который играет Боливия, оправдались. Изучали соперника. Что они пытаются делать в отборочных играх, то же делали в нашем матче.

– Удалось посмотреть всех игроков? Смоделировали связки?

– Посмотреть точно удалось. Я смотрел же на поле. Первый тайм понравился, второй тайм – не так, как первый. Возможно, это связано с заменами, со счетом. При счете 3:0 не так правильно выполняли задание. Где‑то недобегали, где‑то опаздывали.

– Выпустили пять игроков ЦСКА сразу. Это отразилось на командных взаимодействиях?

– Трудно оценить насколько. По какой шкале мерить? Если бы это сочетание играло против Ирана, возможно, было бы лучше. А возможно – хуже.

В матче с Боливией первый тайм – хорошо, второй тайм – похуже. Сравнивать игроков не вижу смысла. Команда выглядела неплохо. С Ираном – тоже хорошо, – сказал главный тренер сборной России.