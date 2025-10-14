Дюков про потолок зарплат: «Работает в закрытых лигах, где нет конкуренции с другими, а нам надо быть готовыми к оттоку игроков. Наш уровень лиги упадет, снизится качество подготовки»

Александр Дюков описал минусы ограничения расходов клубов на зарплаты.

– Что думаете о потолке зарплат?

– Не обсуждал с Дегтяревым это. Тут разговор не предполагает короткий ответ.

Он работает в закрытых лигах и ситуациях, где нет конкуренции между лигами, как в хоккее. Там есть строгие рамки лиг, КХЛ следует за НХЛ, между ними нет конкуренции в зарплатах. Если нет конкуренции с другими лигами, потолок не приводит к переходу игроков.

В футбол играют во всех странах, есть иерархия, но дивизионы по уровню и зарплатам плотнее. Есть АПЛ, Бундеслига, Франция, Испания, и они конкурируют. Введение потолка зарплат в АПЛ сделает ее неконкурентной по сравнению с другими.

Мы конкурируем за игроков с Бельгией, Нидерландами, Саудовской Аравией, Бразилией. Вводя потолок зарплат, надо быть готовым к оттоку футболистов в другие лиги, с которыми мы конкурируем и соперничаем за игроков. Тогда наш уровень лиги упадет.

Болельщикам и зрителям нужен качественный футбол, это [падение интереса] не в интересах болельщиков и футболистов. Им надо играть с сильными партнерами. Снижение качества лиги будет снижать качество подготовки, – отметил руководитель РФС .