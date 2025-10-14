«Давайте снимем с футболистов вопрос о якобы завышенных зарплатах. Их платят клубы, определяют президенты и агенты». Бышовец о заработках игроков
Анатолий Бышовец высказался на тему зарплат футболистов.
«Давайте снимем с футболистов вопрос о якобы завышенных зарплатах. Зарплаты платят клубы, определяют их президенты и агенты.
В остальном, победы сегодня – это, конечно, бюджеты команд, которые обеспечивают преимущество перед остальными командами», – сказал бывший тренер «Зенита» и сборной России Бышовец.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Odds.ru
