«Давайте снимем с футболистов вопрос о якобы завышенных зарплатах. Их платят клубы, определяют президенты и агенты». Бышовец о заработках игроков

Анатолий Бышовец высказался на тему зарплат футболистов.

«Давайте снимем с футболистов вопрос о якобы завышенных зарплатах. Зарплаты платят клубы, определяют их президенты и агенты.

В остальном, победы сегодня – это, конечно, бюджеты команд, которые обеспечивают преимущество перед остальными командами», – сказал бывший тренер «Зенита» и сборной России Бышовец. 

