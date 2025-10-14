  • Спортс
3

Анчелотти о «Десиме» «Реала»: «Перес провел меня мимо девяти европейских кубков, там было свободное место для 10-го. Он сказал: «Это красиво, но одного недостает»

Карло Анчелотти описал в книге, как Флорентино Перес мотивировал его на «Десиму».

Напомним, итальянский специалист выиграл с «Реалом» 10-й титул Лиги чемпионов после прихода в 2014 году.

«Президент Флорентино Перес провел меня в зал трофеев. Там не было ни одного кубка, выигранного в Испании.

Вместо этого он провел меня мимо ряда европейских кубков, завоеванных клубом за всю его славную историю. Там были указаны все годы: 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002. Всего девять. Но было свободное место для десятого трофея.

Президент посмотрел на меня и сказал: «Это красиво, действительно красиво, но одного недостает», – написал бывший тренер «Реала» в книге «Моя жизнь в Лиге чемпионов».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Footballogue
logoЛа Лига
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoФлорентино Перес
logoЛига чемпионов УЕФА
книги
