Карло Анчелотти: «Футбол – это как бак стиральной машины, тренер – внутри этого бака. Останешься там – ты труп»
Карло Анчелотти высказался о сложностях тренерской профессии.
- Кто-то из работавших с вами игроков станет тренером. Как думаете, какие качества они переймут у вас?
– Они должны помнить, что футбол – это как бак стиральной машины. Тренер – внутри этого бака. Трудность этой работы в том, чтобы уметь сказать себе: «Ты не внутри этой стиральной машины». Останешься внутри – ты труп.
- Этому можно научиться?
– Мало-помалу – можно.
- А потом?
– Тренер должен уметь делать три вещи. Первое – обладать футбольными знаниями. Второе – не мнить себя изобретателем. Третье – не быть в стиральной машине (смеется), – сказал тренер сборной Бразилии.
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: L’Équipe
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости