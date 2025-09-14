Карло Анчелотти: «Футбол – это как бак стиральной машины, тренер – внутри этого бака. Останешься там – ты труп»

Карло Анчелотти высказался о сложностях тренерской профессии.

- Кто-то из работавших с вами игроков станет тренером. Как думаете, какие качества они переймут у вас?

– Они должны помнить, что футбол – это как бак стиральной машины. Тренер – внутри этого бака. Трудность этой работы в том, чтобы уметь сказать себе: «Ты не внутри этой стиральной машины». Останешься внутри – ты труп.

- Этому можно научиться?

– Мало-помалу – можно.

- А потом?

– Тренер должен уметь делать три вещи. Первое – обладать футбольными знаниями. Второе – не мнить себя изобретателем. Третье – не быть в стиральной машине (смеется), – сказал тренер сборной Бразилии.