Пользователям мессенджера Max будет доступна система быстрого прохода на матч Россия – Боливия. Ее задействуют и на играх команды в ноябре
Система быстрого прохода на товарищеский матч сборных России и Боливии в Москве будет доступна пользователям национального мессенджера Max.
Игра пройдет 14 октября на «ВТБ Арене». На нее можно будет пройти без очереди с помощью фаст-трека от Max.
В ноябре такая же возможность будет предусмотрена для болельщиков, которые посетят матчи сборной против команд Перу и Чили в Санкт-Петербурге и Сочи.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
