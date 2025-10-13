Капитанская повязка сборной России в игре с Боливией будет посвящена 99-летию Симоняна. Карпин сказал: «Он больше, чем спартаковец. Легенда российского футбола»
Новая капитанская повязка сборной России будет посвящена 99-летию Никиты Симоняна.
На сегодняшней пресс-конференции ее продемонстрировал полузащитник Матвей Кисляк. 14 октября российская национальная команда проведет товарищескую встречу со сборной Боливии.
«Симонян – больше, чем спартаковец. Это легенда российского футбола для меня. Мне выпало счастье, возможность общаться с ним чаще и больше, когда я был в «Спартаке». Будучи тренером сборной, посещаю РФС. Мы видимся, общаемся в стенах РФС», – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал сборной России
