Капитанская повязка сборной России в игре с Боливией будет посвящена 99-летию Симоняна. Карпин сказал: «Он больше, чем спартаковец. Легенда российского футбола»

Новая капитанская повязка сборной России будет посвящена 99-летию Никиты Симоняна.

На сегодняшней пресс-конференции ее продемонстрировал полузащитник Матвей Кисляк . 14 октября российская национальная команда проведет товарищескую встречу со сборной Боливии .

«Симонян – больше, чем спартаковец. Это легенда российского футбола для меня. Мне выпало счастье, возможность общаться с ним чаще и больше, когда я был в «Спартаке ». Будучи тренером сборной, посещаю РФС. Мы видимся, общаемся в стенах РФС », – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.