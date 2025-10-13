Россия ни разу не побеждала сборные из Южной Америки – 7 поражений, 4 ничьих. Тренд прервется с Боливией, уверены букмекеры
Сборная России ни разу не побеждала команды из Южной Америки.
Россия провела 11 матчей с южноамериканскими сборными – 7 поражений и 4 ничьих.
14 октября команда Валерия Карпина встретится в Москве с Боливией. Букмекеры уверены, что Россия впервые обыграет сборную из Южной Америки – на победу россиян дают коэффициент 1.23, что соответствует вероятности в 81%.
3.75 – Боливия не проиграет, 10.00 – победит команду Карпина.
У России – 0 побед над сборными из Южной Америки. Против Боливии – лучший шанс это исправить
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости