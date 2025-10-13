Де Йонг в среду продлит контракт с «Барсой». Отступные Френки – 500 млн евро, новая зарплата начнет рассчитываться с 1 июля (Mundo Deportivo)

Френки де Йонг подпишет новый контракт с «Барселоной» на этой неделе.

1 октября сообщалось, что полузащитник договорился с клубом о заключении нового договора. Соглашение рассчитано до 2029 года.

По данным Mundo Deportivo, в эту среду стороны официально продлят соглашение до 30 июня 2029 года. Сегодня все документы были окончательно утверждены.

Теперь сумма отступных полузащитника составит 500 млн евро вместо 400 млн, действующих до сих пор.

Что касается зарплаты, пока что нидерландец будет получать прежние суммы в соответствии с подписанными ранее контрактами. Его новая уменьшенная зарплата начнет рассчитываться с 1 июля, с началом сезона-2026/27.