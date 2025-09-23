«Барселона» и Де Йонг почти согласовали контракт до 2029 года. Хавбек будет получать меньше, чем сейчас

«Барселона» и Френки де Йонг близки к продлению контракта.

Mundo Deportivo сообщает, что переговоры проходят успешно, многие детали уже согласованы, остается разобраться с премиальными.

Каталонцы предлагают полузащитнику договор, рассчитанный еще на три года – до 2029-го. При этом зарплата нидерландца снизится относительно текущей – но его это устраивает.

Де Йонг готов подписать новый контракт, а его в клубе считают ключевым футболистом.

Подробно со статистикой 28-летнего хавбека можно ознакомиться здесь .