«Барселона» и Де Йонг почти согласовали контракт до 2029 года. Хавбек будет получать меньше, чем сейчас
«Барселона» и Френки де Йонг близки к продлению контракта.
Mundo Deportivo сообщает, что переговоры проходят успешно, многие детали уже согласованы, остается разобраться с премиальными.
Каталонцы предлагают полузащитнику договор, рассчитанный еще на три года – до 2029-го. При этом зарплата нидерландца снизится относительно текущей – но его это устраивает.
Де Йонг готов подписать новый контракт, а его в клубе считают ключевым футболистом.
Подробно со статистикой 28-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?52502 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости