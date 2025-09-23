  • Спортс
  • «Барселона» и Де Йонг почти согласовали контракт до 2029 года. Хавбек будет получать меньше, чем сейчас
14

«Барселона» и Де Йонг почти согласовали контракт до 2029 года. Хавбек будет получать меньше, чем сейчас

«Барселона» и Френки де Йонг близки к продлению контракта.

Mundo Deportivo сообщает, что переговоры проходят успешно, многие детали уже согласованы, остается разобраться с премиальными.

Каталонцы предлагают полузащитнику договор, рассчитанный еще на три года – до 2029-го. При этом зарплата нидерландца снизится относительно текущей – но его это устраивает.

Де Йонг готов подписать новый контракт, а его в клубе считают ключевым футболистом.

Подробно со статистикой 28-летнего хавбека можно ознакомиться здесь.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?52502 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
logoФренки де Йонг
logoБарселона
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
