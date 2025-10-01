«Барса» и де Йонг согласовали контракт до 2029-го и оформят его в течение недели (Diario Sport)
Френки де Йонг продлит контракт с «Барселоной».
Diario Sport утверждает, что полузащитник договорился с клубом о заключении нового договора. Соглашение рассчитано до 2029 года.
Отмечается, что в ходе недавней встречи представители футболиста сообщили «блаугране», что нидерландец хочет закрыть этот вопрос как можно скорее и не создавать лишних проблем. В итоге им быстро удалось обо всем договориться, начат процесс обмена документами.
Ожидается, что все формальности будут улажены в течение недели.
Де Йонг играет за «Барселону» с 2019 года. Статистику 28-летнего полузащитника можно изучить здесь.
