«Барса» и де Йонг согласовали контракт до 2029-го и оформят его в течение недели (Diario Sport)

Френки де Йонг продлит контракт с «Барселоной».

Diario Sport утверждает, что полузащитник договорился с клубом о заключении нового договора. Соглашение рассчитано до 2029 года.

Отмечается, что в ходе недавней встречи представители футболиста сообщили «блаугране», что нидерландец хочет закрыть этот вопрос как можно скорее и не создавать лишних проблем. В итоге им быстро удалось обо всем договориться, начат процесс обмена документами.

Ожидается, что все формальности будут улажены в течение недели.

Де Йонг играет за «Барселону» с 2019 года. Статистику 28-летнего полузащитника можно изучить здесь .