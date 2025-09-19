Посол Аргентины о матче с Россией: «Если Месси приедет, то почему бы и нет. Нужно определить время и место для начала»

Посол Аргентины в РФ оценил вероятность товарищеского матча Россия – Аргентина.

«Я видел информацию в СМИ о матче сборных Аргентины и России, но у меня нет никакой информации, это вопрос спортивных федераций – Аргентины и России.

Хотел бы я такого матча? Если Лионель Месси приедет, то почему бы и нет. Я не знаю, нужно определить время и место игры для начала», – сказал Энрике Виейра.