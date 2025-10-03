Свищев про возможный бан Садыгова на 10 лет: «Он не создавал бренд «Химки», но разорил и сломал. И уехал в Турцию, будто ничего не произошло. Игроков, сотрудников, фанатов бросили»

Дмитрий Свищев раскритиковал Туфана Садыгова – экс-инвестора «Химок».

На встрече с бывшими сотрудниками клуба генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что бизнесмен может быть отстранен от футбольной деятельности на 10 лет.

«По-другому быть и не могло. КДК начал разбирательство, это касается их. Депутаты Госдумы рассмотрели обращения, довели до специалистов.

Нужно, чтобы таких ситуаций не возникало, это не добавляет имиджа. У «Химок» была и детская школа, где молодые игроки все видели.

Не сомневаюсь, что КДК примет правильное решение. Насколько мы знаем от Максима Митрофанова, могут отстранить Садыгова от футбольной деятельности на долгие годы.

Спортсменов, сотрудников, болельщиков бросили. Садыгов не создавал бренд «Химки», но разорил и сломал. И уехал в Турцию, как будто ничего не произошло», – сказал депутат Государственной думы.