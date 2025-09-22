Семак о Педро: «Этот сезон играет увереннее – в центре даже лучше, чем во фланге. Добавляет «Зениту» вариативности»

Сергей Семак отметил прогресс хавбека «Зенита» Педро.

Тренер петербургского клуба высказался после победы над «Краснодаром» (2:0) в Мир РПЛ .

— Когда Педро только приезжал в Россию, очень много авансов ему давалось, что это большой талант с мировым потенциалом. И сейчас он все больше и больше времени получает в «Зените». Можно ли сказать, что мы близки к тому, чтобы увидеть ту версию Педро, которую нам анонсировали когда-то?

— Во-первых, он пришел к нам за какие-то понятные деньги для игрока такого уровня. Во-вторых, вы же знаете, спрос на него какой был, и просто так за игрока такие деньги не дают. Естественно, все видят перспективу.

Сейчас он один из основных игроков, играет уверенно для своего возраста. Посмотрите, какой молодой игрок и сколько таких игроков в его возрасте вообще играют на таком уровне.

Этот сезон он играет увереннее, конечно, плюс игрок универсальный, который может действовать на нескольких позициях, что, конечно, нам добавляет вариативности в наши действия, и он, в принципе, играет очень надежно, дисциплинированно. В центре, на мой взгляд, даже лучше, чем во фланге, – сказал Семак .