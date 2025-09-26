  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Педро о 2:0 с «Краснодаром»: «Зенит» в трех очках от 1-й строчки, борьба только начинается. Победы над принципиальным соперником дают еще больше уверенности»
2

Педро о 2:0 с «Краснодаром»: «Зенит» в трех очках от 1-й строчки, борьба только начинается. Победы над принципиальным соперником дают еще больше уверенности»

Педро высказался о важности победы «Зенита» над «Краснодаром» (2:0) в Мир РПЛ.

– После трудной и яркой победы над прямым конкурентом чего ждать: эмоционального подъема или, наоборот, опустошения?

– Разумеется, подъема! Такие важные победы над принципиальным соперником не только поднимают тебя в таблице, но и дают еще больше уверенности в своих силах. Другие конкуренты тоже потеряли очки, так что наше турнирное положение улучшилось. Теперь надо восстановиться, как следует поработать на неделе и подойти во всеоружии к субботней игре.

– Следующий матч – ​с «Оренбургом», который пока находится в нижней части таблицы. Это лучше, чем встреча с очередным претендентом на титул?

– Важны все матчи без исключения. Конечно, есть более атмосферные противостояния, но нельзя недооценивать других соперников. Все команды будут бороться за свои цели и задачи, так что мы должны быть максимально готовы, если хотим добиться положительного результата.

– В Краснодаре «Зенит» одержал первую выездную победу в сезоне. Дальше должно стать полегче?

– Да, чувствую, что мы немного сбросили груз с плеч и пообещали друг другу, что следующих побед за пределами Петербурга не придется ждать долго.

– Есть ли объяснение, почему на старте сезона «Зениту» столь непросто набирать очки?

– На самом деле мы провели несколько отличных матчей – ​взять хотя бы встречу с ЦСКА. Да, победить не удалось, но футбол был показан классный. К сожалению, не все атаки заканчиваются взятием ворот, но главное, что в игре с «Краснодаром» все сложилось так, как надо.

Теперь мы всего лишь в трех очках от первой строчки, и вся борьба только начинается, – сказал полузащитник «Зенита» Педро дос Сантос.

После 9 матчей в Мир РПЛ «Зенит» набрал 16 очков и сейчас занимает 5-е место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые примут «Оренбург» завтра в 19:30 по московскому времени.

Кто победит в мадридском дерби?1496 голосов
АтлетикоАтлетико
Будет ничьяЛа Лига
Реал МадридРеал Мадрид
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Зенита»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoОренбург
logoПедро дос Сантос
logoЦСКА
психология
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вингер «Зенита» Энрике: «Будем играть так же, как с «Краснодаром», надеюсь. Настраиваемся только на хороший результат»
7вчера, 09:44
Семак о матче с «Оренбургом»: «Недооценки точно нет, с любым соперником игра проходит напряженно. Вся борьба в чемпионате еще впереди»
9вчера, 09:16
Эракович об РПЛ: «Зенит» выиграет, уверен. Мы лучшая команда российского футбола»
56вчера, 08:12
Главные новости
У Роналду 8 голов и ассист в 8 матчах за «Аль-Наср» и Португалию в сезоне
79 минут назад
Роналду забил 946-й гол в карьере – головой с паса Мане в ворота «Аль-Иттихада» Бензема
2117 минут назад
Мостовой сравнил Абаскаля с Виллаш-Боашем: «Был такой в «Зените», потом тоже отовсюду гнали. Мы всем этим Абаскалям и Тедеско и так уже рекламу сделали»
1330 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Вердера», «Байер» и «Дортмунд» проведут матчи в субботу
335 минут назадLive
Президент «Интера» Маротта о Серии А: «Транзитная лига. У нас один настоящий чемпион – Модрич, пришедший сюда в 40 лет»
741 минуту назад
Валерий Карпин: «Ни как футболист, ни как тренер я особо ничего не достиг. Как игрок я выиграл чемпионат России. И что? Все уже забыли. Ну или не забыли. Кто-то помнит. И?»
2546 минут назад
Карпин о 3:2 с «Крыльями»: «Динамо» могло забить и семь, наверное. За нереализованные пижонские моменты нужно ругать. Надо забивать, а не транжирить»
11сегодня, 18:00
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Иттихада» Бензема, «Аль-Ахли» Мареза обыграл «Аль-Хазем»
16сегодня, 18:00Live
Энрике из «Зенита» – 9-й в списке самых дорогих вингеров не из топ-5 лиг. CIES оценил игрока в 31 млн евро
8сегодня, 17:51
Мостовой о Тедеско в Турции: «Нефутбольные люди всегда ими и останутся. Это не их вина, а природы»
25сегодня, 17:48
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Жирона» против «Эспаньола», «Атлетико» и «Реал» сыграют в субботу, «Барселона» примет «Реал Сосьедад» Захаряна в воскресенье
15 минут назадLive
«Бавария» – «Вердер». 1:0 – Та пяткой пробил по воротам, мяч попал в Диаса и влетел в сетку. Онлайн-трансляция
710 минут назадLive
Спаллетти о конфликте с Ачерби: «Я вызвал игроков по согласованию с клубами, и чуть ли не извинился перед ним по телефону. Не понимаю, почему это было проблемой»
13 минут назад
Чемпионат Франции. «Марсель» в гостях у «Страсбура», «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в субботу
220 минут назадLive
Симеоне об Альваресе: «Выдающийся игрок, лучший, что есть у «Атлетико». Хулиан предан клубу, его надо беречь»
323 минуты назад
Сергеев о 3:2 с «Крыльями»: «О поражении в Кубке «Динамо» не думало. Сегодня настраивались по-другому – получилась напряженная игра с большим количеством голов»
26 минут назад
Симеоне о дерби с «Реалом»: «Разрыв в турнирной таблице не виден с началом игры. Будет напряженный матч»
450 минут назад
«Ливерпуль» внес Кьезу в заявку на ЛЧ вместо Леони. УЕФА разрешил замену по новому регламенту
551 минуту назад
Тренер «Спартака» Сакич: «Угальде очень помогут два гола «Крыльям». Он много работает, пашет на тренировках. Надеюсь, Манфред продолжит в том же духе»
5сегодня, 17:58
Миранчук о 3:2 с «Крыльями»: «Динамо» проявило стойкость и характер. Понимали, что соперник побежит отыгрываться, расслабляться нельзя»
5сегодня, 17:44