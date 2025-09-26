Педро о 2:0 с «Краснодаром»: «Зенит» в трех очках от 1-й строчки, борьба только начинается. Победы над принципиальным соперником дают еще больше уверенности»

Педро высказался о важности победы «Зенита» над «Краснодаром» (2:0) в Мир РПЛ.

– После трудной и яркой победы над прямым конкурентом чего ждать: эмоционального подъема или, наоборот, опустошения?

– Разумеется, подъема! Такие важные победы над принципиальным соперником не только поднимают тебя в таблице, но и дают еще больше уверенности в своих силах. Другие конкуренты тоже потеряли очки, так что наше турнирное положение улучшилось. Теперь надо восстановиться, как следует поработать на неделе и подойти во всеоружии к субботней игре.

– Следующий матч – ​с «Оренбургом», который пока находится в нижней части таблицы. Это лучше, чем встреча с очередным претендентом на титул?

– Важны все матчи без исключения. Конечно, есть более атмосферные противостояния, но нельзя недооценивать других соперников. Все команды будут бороться за свои цели и задачи, так что мы должны быть максимально готовы, если хотим добиться положительного результата.

– В Краснодаре «Зенит» одержал первую выездную победу в сезоне. Дальше должно стать полегче?

– Да, чувствую, что мы немного сбросили груз с плеч и пообещали друг другу, что следующих побед за пределами Петербурга не придется ждать долго.

– Есть ли объяснение, почему на старте сезона «Зениту» столь непросто набирать очки?



– На самом деле мы провели несколько отличных матчей – ​взять хотя бы встречу с ЦСКА . Да, победить не удалось, но футбол был показан классный. К сожалению, не все атаки заканчиваются взятием ворот, но главное, что в игре с «Краснодаром» все сложилось так, как надо.

Теперь мы всего лишь в трех очках от первой строчки, и вся борьба только начинается, – сказал полузащитник «Зенита» Педро дос Сантос.

После 9 матчей в Мир РПЛ «Зенит» набрал 16 очков и сейчас занимает 5-е место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые примут «Оренбург» завтра в 19:30 по московскому времени.