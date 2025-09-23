Путин предоставил паспорт РФ 36-летней камерунской футболистке ЦСКА Онгене
Владимир Путин предоставил паспорт РФ камерунской футболистке ЦСКА Онгене.
36-летняя Габриэль Онгене указом президента России Путина от 22 сентября получила гражданство РФ.
Теперь футболистка сможет получить российское спортивное гражданство и не будет считаться легионером в российских турнирах.
В 2015 году Онгене подписала контракт с химкинской «Россиянкой» в высшем дивизионе российской лиги. В составе команды стала вице-чемпионкой России 2015 года, чемпионкой России 2016 года, двукратной финалисткой Кубка России (2015, 2016). Два сезона была лучшим бомбардиром «Россиянки».
Габриэль подписала контракт с ЦСКА в 2017 году. В составе московской команды она стала двукратной чемпионкой России и трехкратной обладательницей Кубка страны.
Опубликовал: Игорь Новиков
