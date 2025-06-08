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Женский «Зенит» во второй раз выиграл Суперкубок России, разгромив «Локомотив»

«Зенит» обыграл «Локомотив» и взял Суперкубок России в женском футболе.

Команда из Санкт-Петербурга разгромила соперника в матче за Winline Суперкубок России – 3:0. Забили Кики, Екатерина Пантюхина и Наталья Трофимова.

Это вторая победа женской команды «Зенита» в Суперкубке. Клуб брал трофей в 2023 году и делит с «Локомотивом» первое место по числу побед.

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Опубликовал: Михаил Большаков
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