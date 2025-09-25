  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кафу о Неймаре: «Пять лет назад я сказал бы, что он единственная надежда Бразилии на титул, но не сейчас. Никто не выигрывает ЧМ в одиночку, а он уже не может отыграть 3 матча подряд»
7

Кафу о Неймаре: «Пять лет назад я сказал бы, что он единственная надежда Бразилии на титул, но не сейчас. Никто не выигрывает ЧМ в одиночку, а он уже не может отыграть 3 матча подряд»

Кафу оценил роль Неймара для сборной Бразилии.

«Если бы вы спросили меня об этом лет пять назад, я бы согласился с вами на все 100%. Я бы сказал: «Нет, правда, Неймар – наша единственная надежда на титул». Но не сейчас. В течение 15 лет он был бесспорным лидером сборной Бразилии, мы возлагали огромные надежды и ответственность на одного игрока, но никто не выигрывает чемпионат мира в одиночку. Возлагать все наши надежды на Неймара сегодня трудно, потому что он не может выдерживать темп, он не в состоянии отыграть три матча подряд.

Как сказал сам Анчелотти, его не вызвали по техническим причинам. Игрок, на которого мы возлагали все наши надежды, что он принесет сборной Бразилии кубок мира, не был вызван по техническим причинам – что-то изменилось, что-то пошло не так. Но если этот парень сосредоточен, и у него есть желание выиграть чемпионат мира... На мой взгляд, он по-прежнему остается одним из лучших игроков современности с точки зрения техники. Но это он должен дать нам ответ, а не мы за него. До чемпионата мира осталось восемь месяцев, и я надеюсь, что он сможет присоединиться к тем, кто играет в сборной сейчас», – сказал бывший защитник сборной Бразилии.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?65436 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: A Gazeta
logoНеймар
logoКафу
logoКарло Анчелотти
logoСборная Бразилии по футболу
logoСантос
logoЧМ-2026
logoвысшая лига Бразилия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мурал с Моуринью и орлом «Бенфики» появился в Риу-ди-Мору в Португалии
49 минут назадФото
Фрей о Яшине: «Идол для большинства вратарей в мире – он был лучшим из лучших, опередил два-три поколения. Не зря в его честь назвали трофей лучшему голкиперу сезона»
632 минуты назад
КДК оштрафовал «Зенит» на 500 000 рублей за баннер фанатов в адрес Дегтярева на матче с «Ахматом» и на 100 000 рублей – за скандирование ненормативной лексики на игре с «Краснодаром»
5232 минуты назад
Манише об Абрамовиче: «Роман сделал «Челси» величайшим клубом мира. Когда мы выиграли АПЛ, он радовался с нами, будто был обычным футболистом. Это круто!»
834 минуты назад
Какой игрок стал единственным, выигравшим FONBET Кубок России с тремя разными командами?
45 минут назадТесты и игры
КДК оштрафовал «Краснодар» на 20 000 рублей за кричалки «Зенит» – позор российского футбола» и «Зенит» не может – судья поможет»
1748 минут назад
«Реал» ждет максимальных санкций в отношении «Барселоны» по делу Негрейры. Мадридцы намерены проинформировать ФИФА по окончании разбирательства (Marca)
4155 минут назад
«Спартак» оштрафован за непредоставление автобуса «Крыльям» в Москве – на 50 тысяч рублей
21сегодня, 13:42
Вампета о Дугласе в сборной Бразилии: «Знают ли его люди? Анчелотти вызвал 25-26 игроков – если 12 из них будут в кепках, никто их не узнает»
41сегодня, 13:29
Сычев о Жедсоне за 27 млн евро: «Не понимаю, за что «Спартак» заплатил такие деньги. Он дублирует Барко, они одноплановые игроки»
22сегодня, 13:13
Ко всем новостям
Последние новости
КДК дисквалифицировал хавбека «Сочи» Крамарича на 2 игры РПЛ за брань в адрес помощника судьи после матча с ЦСКА
1 минуту назад
Сакич о поведении Станковича: «Арбитрам стоит относиться более снисходительно иногда, это эмоции. Профессия подразумевает очень высокий уровень стресса»
2 минуты назад
17-летний Нгумоа подписал первый профессиональный контракт с «Ливерпулем»
118 минут назадФото
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Амкал» против «Енисея», «КАМАЗ» принимает костромской «Спартак»
6340 минут назадLive
Радимов о Глушенкове: «Сказал ему: «Надо бороться не с Семаком и прессой, а с соперниками и самим собой. На твоем горизонте замаячит титул лучшего футболиста страны!»
146 минут назад
Дембеле – перенесшему операцию на колене Гави: «Сил тебе, братишка, скучаю! Надеюсь, скоро я снова смогу увидеть, как ты наслаждаешься игрой на поле!»
247 минут назад
Борис Беккер: «Ямаль – лучший молодой игрок в мире. Он великолепен, но напоминает меня в 17 лет – стоит лучше выбрать друзей и доверять семье, чтобы не совершать ошибки»
256 минут назад
Гол Садова из костромского «Спартака» признан лучшим в августе в Первой лиге. Он принес команде победу над «Ротором»
1сегодня, 13:27Видео
Леау вернулся к тренировкам в общей группе. Вингер «Милана» может войти в заявку на игру с «Наполи»
2сегодня, 13:27
Директор «Бетиса» Фахардо: «Антони – лучшее приобретение в истории клуба, пример того, что мы растем. Потребовалось много времени, чтобы убедить «МЮ»
3сегодня, 13:09