Кафу о Неймаре: «Пять лет назад я сказал бы, что он единственная надежда Бразилии на титул, но не сейчас. Никто не выигрывает ЧМ в одиночку, а он уже не может отыграть 3 матча подряд»

Кафу оценил роль Неймара для сборной Бразилии.

«Если бы вы спросили меня об этом лет пять назад, я бы согласился с вами на все 100%. Я бы сказал: «Нет, правда, Неймар – наша единственная надежда на титул». Но не сейчас. В течение 15 лет он был бесспорным лидером сборной Бразилии, мы возлагали огромные надежды и ответственность на одного игрока, но никто не выигрывает чемпионат мира в одиночку. Возлагать все наши надежды на Неймара сегодня трудно, потому что он не может выдерживать темп, он не в состоянии отыграть три матча подряд.

Как сказал сам Анчелотти , его не вызвали по техническим причинам. Игрок, на которого мы возлагали все наши надежды, что он принесет сборной Бразилии кубок мира, не был вызван по техническим причинам – что-то изменилось, что-то пошло не так. Но если этот парень сосредоточен, и у него есть желание выиграть чемпионат мира... На мой взгляд, он по-прежнему остается одним из лучших игроков современности с точки зрения техники. Но это он должен дать нам ответ, а не мы за него. До чемпионата мира осталось восемь месяцев, и я надеюсь, что он сможет присоединиться к тем, кто играет в сборной сейчас», – сказал бывший защитник сборной Бразилии .