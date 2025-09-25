Кафу о Неймаре: «Пять лет назад я сказал бы, что он единственная надежда Бразилии на титул, но не сейчас. Никто не выигрывает ЧМ в одиночку, а он уже не может отыграть 3 матча подряд»
«Если бы вы спросили меня об этом лет пять назад, я бы согласился с вами на все 100%. Я бы сказал: «Нет, правда, Неймар – наша единственная надежда на титул». Но не сейчас. В течение 15 лет он был бесспорным лидером сборной Бразилии, мы возлагали огромные надежды и ответственность на одного игрока, но никто не выигрывает чемпионат мира в одиночку. Возлагать все наши надежды на Неймара сегодня трудно, потому что он не может выдерживать темп, он не в состоянии отыграть три матча подряд.
Как сказал сам Анчелотти, его не вызвали по техническим причинам. Игрок, на которого мы возлагали все наши надежды, что он принесет сборной Бразилии кубок мира, не был вызван по техническим причинам – что-то изменилось, что-то пошло не так. Но если этот парень сосредоточен, и у него есть желание выиграть чемпионат мира... На мой взгляд, он по-прежнему остается одним из лучших игроков современности с точки зрения техники. Но это он должен дать нам ответ, а не мы за него. До чемпионата мира осталось восемь месяцев, и я надеюсь, что он сможет присоединиться к тем, кто играет в сборной сейчас», – сказал бывший защитник сборной Бразилии.