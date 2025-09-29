Президент «Сьона» о Миранчуке: «Антон – великий футболист. «Золотой мяч»? Будет тяжело, думаю»

Президент «Сьона» высоко отозвался об игре Антона Миранчука.

Российский полузащитник выступал за «Сьон» в сезоне-2024/25. В августе Миранчук перешел в московское «Динамо».

– Антон Миранчук – великий футболист.

– Может ли он быть номинирован на «Золотой мяч»?

– Я думаю, что ему будет тяжело, – сказал Кристиан Константин.