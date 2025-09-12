Дмитриев о лучшем футболисте «Спартака» в истории: «Симонян и Черенков, из XXI века – Промес»
Игорь Дмитриев назвал лучших футболистов «Спартака» в истории.
21-летний хавбек провел 9 матчей за красно-белых в текущем сезоне.
– Самая дорогая покупка?
– Пока ничего дорогостоящего не было. Мне кажется, дороже 200 тысяч рублей ничего не покупал.
– Лучший футболист «Спартака» в истории?
– Никита Симонян, Федор Черенков, а из XXI века – Квинси Промес.
– Не так давно в инфополе обсуждали возвращение Квинси в «Спартак». Ты бы хотел этого?
– Думаю, это уже нереально, – сказал полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев.
Дмитриев из «Спартака» о футбольной столице России: «Москва. Тут много сильных клубов и их болельщиков»
Ювентус
Будет ничья
Интер
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости