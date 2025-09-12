Дмитриев о лучшем футболисте «Спартака» в истории: «Симонян и Черенков, из XXI века – Промес»

Игорь Дмитриев назвал лучших футболистов «Спартака» в истории.

21-летний хавбек провел 9 матчей за красно-белых в текущем сезоне.

– Самая дорогая покупка?

– Пока ничего дорогостоящего не было. Мне кажется, дороже 200 тысяч рублей ничего не покупал.

– Лучший футболист «Спартака» в истории?

– Никита Симонян , Федор Черенков , а из XXI века – Квинси Промес .

– Не так давно в инфополе обсуждали возвращение Квинси в «Спартак». Ты бы хотел этого?

– Думаю, это уже нереально, – сказал полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев .

