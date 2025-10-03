Азар упомянул Месси, Роналду, Роналдиньо, Роббена, Неймара и Марсело среди лучших дриблеров: «Марсело даже в туалет брал мяч с собой»
Эден Азар считает бразильских футболистов одними из лучших дриблеров.
Рассуждая на эту тему в интервью So Foot, экс-полузащитник «Реала» и «Челси» назвал Роналдиньо, Виллиана, Неймара, а также Марсело, который, по его словам, «всегда брал мяч с собой, даже в туалет».
Бельгиец также рассказал, что ассоциировал себя с бразильцами, а его первый адрес электронной почты был «edeninho10ZZ».
«Когда я встречаю бразильца, я говорю, что меня зовут Азардиньо», – сказал он.
Кроме того, Азар отметил дриблинг Лионеля Месси, Арьена Роббена, Рияда Мареза, Хавьера Пасторе.
Эден отметил и Криштиану Роналду в период его пребывания в «Манчестер Юнайтед». «Было так здорово, когда он начал вести мяч, делать отборы, пасовать», – добавил Азар.
Победа «Динамо»
Ничья
Победа «Локомотива»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: So Foot
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости