Азар упомянул Месси, Роналду, Роналдиньо, Роббена, Неймара и Марсело среди лучших дриблеров: «Марсело даже в туалет брал мяч с собой»

Эден Азар считает бразильских футболистов одними из лучших дриблеров.

Рассуждая на эту тему в интервью So Foot, экс-полузащитник «Реала » и «Челси » назвал Роналдиньо , Виллиана, Неймара , а также Марсело , который, по его словам, «всегда брал мяч с собой, даже в туалет».

Бельгиец также рассказал, что ассоциировал себя с бразильцами, а его первый адрес электронной почты был «edeninho10ZZ».

«Когда я встречаю бразильца, я говорю, что меня зовут Азардиньо», – сказал он.

Кроме того, Азар отметил дриблинг Лионеля Месси, Арьена Роббена, Рияда Мареза, Хавьера Пасторе.

Эден отметил и Криштиану Роналду в период его пребывания в «Манчестер Юнайтед». «Было так здорово, когда он начал вести мяч, делать отборы, пасовать», – добавил Азар.