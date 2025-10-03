  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Азар упомянул Месси, Роналду, Роналдиньо, Роббена, Неймара и Марсело среди лучших дриблеров: «Марсело даже в туалет брал мяч с собой»
25

Азар упомянул Месси, Роналду, Роналдиньо, Роббена, Неймара и Марсело среди лучших дриблеров: «Марсело даже в туалет брал мяч с собой»

Эден Азар считает бразильских футболистов одними из лучших дриблеров.

Рассуждая на эту тему в интервью So Foot, экс-полузащитник «Реала» и «Челси» назвал Роналдиньо, Виллиана, Неймара, а также Марсело, который, по его словам, «всегда брал мяч с собой, даже в туалет».

Бельгиец также рассказал, что ассоциировал себя с бразильцами, а его первый адрес электронной почты был «edeninho10ZZ».

«Когда я встречаю бразильца, я говорю, что меня зовут Азардиньо», – сказал он.

Кроме того, Азар отметил дриблинг Лионеля Месси, Арьена Роббена, Рияда Мареза, Хавьера Пасторе.

Эден отметил и Криштиану Роналду в период его пребывания в «Манчестер Юнайтед». «Было так здорово, когда он начал вести мяч, делать отборы, пасовать», – добавил Азар.

«Динамо» против «Локомотива». Угадаете результат?116 голосов
Победа «Динамо»Динамо Москва
Ничьяпремьер-лига Россия
Победа «Локомотива»Локомотив
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: So Foot
logoЛа Лига
logoЭден Азар
logoРеал Мадрид
logoМарсело
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАрьен Роббен
logoКриштиану Роналду
logoИнтер Майами
logoНеймар
logoРоналдиньо
logoЛионель Месси
logoВиллиан
logoМЛС
logoРияд Марез
logoМанчестер Юнайтед
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoХавьер Пасторе
logoЧелси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Азар – лучший игрок «Челси» из тех, что я видел. Но он не хотел быть Роналду и Месси, лучшим в мире». Канди про Эдена
2723 марта, 11:58
Главные новости
Слот о «Ливерпуле»: «Клопп оставил мне много подарков, один из них – 3-е место. Когда мы возглавили таблицу, с нами начали играть совсем не так, как поначалу»
28 минут назад
ФИФА о стоимости билетов на ЧМ-2026: «Модель ценообразования отражает рыночную практику. Мы реинвестируем доход в поддержку развития футбола по всему миру»
28 минут назад
Сборная Испании удивлена новостью о травме Ямаля. Вчера «Барса» не упоминала о проблеме, сообщив, что вингер должен сыграть с «Севильей» (Marca)
1121 минуту назад
Артета о самом высоком проценте побед среди всех тренеров «Арсенала»: «Даже при этом крупных трофеев нет. Нужно сделать то, чего никогда раньше не делали, нынешнего уровня недостаточно»
641 минуту назад
Батт про «МЮ»: «Клуб прогнил снизу доверху. Увольте Аморима – и кто придет? Никто не может назвать имя. Даже Фергюсон не смог бы все мгновенно перевернуть, Пеп, Клопп – это не сработает»
1254 минуты назад
Евгений Ловчев: «А что Карпин вообще сделал как тренер? Его «Ростов» занимал 11-е место, и вдруг мы заговорили, что это большой специалист»
29сегодня, 15:59
Бабаев об ужесточении лимита: «Параметры 10+5 чрезмерны, я за эволюционный подход. Легионеры делают чемпионат и Кубок ярче, благотворно влияют на молодых российских игроков»
9сегодня, 15:54
«Атлетик» поддерживает Палестину. Остановим геноцид». Клуб из Бильбао анонсировал акцию с участием беженцев и экс-футболистки палестинской сборной на матче с «Мальоркой»
15сегодня, 15:27
ЭСК признала правильным неудаление Тюкавина в матче с «Крыльями»: «Наступ невысокой интенсивности совершен по причине соскальзывания стопы с мяча»
16сегодня, 15:24
«МЮ» и «Ман Сити» проведут минуту молчания и сыграют в траурных повязках в связи с нападением на синагогу в Манчестере
37сегодня, 15:15
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Минаев о футболе: «Стоял на воротах в юношестве. Вратарь – это что? Отбил – команда хорошо сыграла, пропустил – только ты мудак. Сейчас не слежу – футбол стал абсолютным шоу-бизнесом»
226 минут назад
Мареска о «Ливерпуле»: «Они фантастически проводят сезон после трагедии с Жотой. Я прошел через это 20 лет назад с Пуэртой. Непросто каждый день видеть пустующее место на базе»
141 минуту назад
Бистрович о том, что не ушел из ЦСКА в 2022-м: «Знал про опцию ФИФА, но даже не думал об этом. Не хотел проявлять неуважение к клубу»
657 минут назад
Ширер про «МЮ»: «В таких условиях сложно играть, но после ухода футболисты блистают: Мактоминей, Хейлунд, Антони, Рэшфорд. Аморим повторяет одно и то же, и ничего не меняется»
8сегодня, 15:49
Палмер взял бы Месси, Неймара, Куртуа, себя и Равела Моррисона в команду для игры 5 на 5
4сегодня, 15:36
Алексей Смертин: «У Кормильцева прозвище «Катя» было. Он всегда катился в подкаты, над ним подтрунивали «Катись!» и сократили до «Кати»
2сегодня, 14:59
Евгений Ловчев: «Семака недавно называли великим, а теперь критикуют, изменился состав, надо дать время. Мы Гвардиолу недавно считали самым великим, а у него команда валится»
6сегодня, 14:50
«Аршавин не боялся ничего на поле, меня его наглость восхищала, он за счет нее и вписался в «Арсенал» так легко. Выдающийся футболист». Смертин про экс-игрока «Зенита»
3сегодня, 14:16
Чемпионат Италии. «Верона» против «Сассуоло», «Ювентус» примет «Милан» в воскресенье
2сегодня, 14:00
Козлов, Абдулкадыров, Расулов, Рожков, Окишор, Пестряков – в составе сборной России U21 на игры с Беларусью
1сегодня, 13:56