Гризманн забил 200-й гол за «Атлетико» – «Айнтрахту» в ЛЧ. Он лучший бомбардир в истории клуба

Антуан Гризманн забил 200-й гол за «Атлетико».

34-летний француз поразил ворота «Айнтрахта » во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (4:1, второй тайм).

Мяч стал юбилейным для Гризманна в составе мадридского клуба, за который он проводит 454-ю игру. Антуан – лучший бомбардир в истории «Атлетико», у идущего вторым Луиса Арагонеса – 172 гола.

Гризман выступал за «Атлетико » с 2014-го по 2019-й годы. После периода в «Барселоне» он вернулся в мадридский клуб в 2021 году.

Фото: x.com/Atleti