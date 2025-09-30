  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гризманн забил 200-й гол за «Атлетико» – «Айнтрахту» в ЛЧ. Он лучший бомбардир в истории клуба
Фото
11

Гризманн забил 200-й гол за «Атлетико» – «Айнтрахту» в ЛЧ. Он лучший бомбардир в истории клуба

Антуан Гризманн забил 200-й гол за «Атлетико».

34-летний француз поразил ворота «Айнтрахта» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (4:1, второй тайм). 

Мяч стал юбилейным для Гризманна в составе мадридского клуба, за который он проводит 454-ю игру. Антуан – лучший бомбардир в истории «Атлетико», у идущего вторым Луиса Арагонеса – 172 гола.

Гризман выступал за «Атлетико» с 2014-го по 2019-й годы. После периода в «Барселоне» он вернулся в мадридский клуб в 2021 году. 

Подробную статистику футболиста можно найти здесь.

Фото: x.com/Atleti

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАйнтрахт Франкфурт
logoАнтуан Гризманн
logoЛуис Арагонес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Ливерпуль» проиграл два матча подряд впервые с марта. Дальше – «Челси» и «МЮ»
319 минут назад
Лига чемпионов. «Реал» разгромил «Кайрат» в гостях, «Ливерпуль» уступил «Галатасараю», «Челси» победил «Бенфику» Моуринью, «Бавария» забила 5 голов «Пафосу»
105211 минут назад
«Галатасарай» победил «Ливерпуль» – 1:0! Осимхен забил с пенальти в 1-м тайме
1812 минут назад
У «Челси» 2 победы в 6 последних матчах. Дальше – игра с «Ливерпулем»
1113 минут назад
«Челси» победил «Бенфику» благодаря автоголу Риоса – 1:0. Жоао Педро получил красную на 96-й
12315 минут назад
«Бавария» выиграла все 9 матчей сезона с общим счетом 35:8
716 минут назад
Знаменитая академия «Барселоны» называется La Masia. Знаете, что это значит? Расскажем в нашей игре
20 минут назадТесты и игры
Журналист подарил Алонсо игрушечную рыбу, говорящую «Хала Мадрид» голосом Мбаппе, на пресс-конференции после 5:0 с «Кайратом»
1342 минуты назадФото
Карпин о матче с «Краснодаром»: «Это не поражение, ничейный результат, одно очко есть. Пенальти – больше для болельщиков. Хотелось бы выиграть, но составы и у «Динамо», и у них не основные»
847 минут назад
Салиба о неготовности перейти в «Реал» по примеру Трента: «Он брал трофеи с «Ливерпулем», а я ничего не выиграл с «Арсеналом». Не могу уйти, ничем не отплатив клубу»
1154 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Гонду об 1:0 с «Рубином»: «Мы – «Зенит», знаем, что играем в великом клубе. Наша цель – победить, на любом поле, в любых обстоятельствах. Это в нашем менталитете»
6 минут назад
У «Бенфики» 2 победы, ничья и поражение в 4 матчах при Моуринью. Дальше – игра с лидирующим в лиге Португалии «Порту»
211 минут назад
«Интер» разгромил «Славию» в ЛЧ – 3:0. Лаутаро сделал дубль, Думфрис тоже забил
613 минут назад
«Атлетико» разнес «Айнтрахт» – 5:1. Альварес паненкой забил пенальти и сделал два ассиста
718 минут назад
Алонсо о Казахстане: «Хотелось бы провести больше времени здесь, потрясающие горы. «Кайрат» заслужил играть в ЛЧ, атмосфера невероятная»
120 минут назад
«Бавария» смяла «Пафос» – 5:1! Кейн сделал дубль на Кипре, у Олисе 1+2, у Джексона 1+1
922 минуты назад
Семак поспорил с журналистом насчет владения «Зенита» в матче с «Рубином»: «В 1-м тайме 56-60% в нашу пользу. Нужно смотреть, кто считает и по какой статистике контроль движения мяча»
628 минут назад
«Мбаппе – лучший игрок в мире, футболист другого уровня. Поэтому он столько стоит, наверное». Тренер «Кайрата» Уразбахтин о хет-трике форварда «Реала»
130 минут назад
Алиссон получил травму в матче с «Галатасараем» – после сэйва при выходе Осимхена один на один. Мамардашвили заменил бразильца
241 минуту назад
«Динамо» в 1-м тайме было поострее, играло агрессивно, интенсивно, во 2-м «Краснодар» переломил ход. Украшением матча стала серия пенальти». Мусаев о матче Кубка
257 минут назад