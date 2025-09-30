Гризманн забил 200-й гол за «Атлетико» – «Айнтрахту» в ЛЧ. Он лучший бомбардир в истории клуба
Антуан Гризманн забил 200-й гол за «Атлетико».
34-летний француз поразил ворота «Айнтрахта» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (4:1, второй тайм).
Мяч стал юбилейным для Гризманна в составе мадридского клуба, за который он проводит 454-ю игру. Антуан – лучший бомбардир в истории «Атлетико», у идущего вторым Луиса Арагонеса – 172 гола.
Гризман выступал за «Атлетико» с 2014-го по 2019-й годы. После периода в «Барселоне» он вернулся в мадридский клуб в 2021 году.
Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
Фото: x.com/Atleti
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
