  • Симеоне о Гризманне: «Помню, как он приходил в «Атлетико»: мы дали ему проявить лучшие качества, он вырос и стал чемпионом мира. Антуан всегда был образцом для подражания»
7

Симеоне о Гризманне: «Помню, как он приходил в «Атлетико»: мы дали ему проявить лучшие качества, он вырос и стал чемпионом мира. Антуан всегда был образцом для подражания»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о победе над «Айнтрахтом».

Мадридский клуб выиграл матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 5:1. 

– Мы провели очень хорошую игру, ребята проявили правильное отношение к ней с самого начала, и это необходимая победа в Лиге чемпионов, которая важна для текущей ситуации.

– Что вам дают болельщики?

– Исторически наши болельщики невероятны. Мы говорим об этом, мы чувствуем это, и нам это нужно.

– Вы забили 13 голов в трех матчах.

– Голы придают уверенности и приносят очки. Команда нашла способы забивать в этих матчах. Я думаю, что в некоторых мы улучшаем игру при некоторых ситуациях в обороне и растем в атаке.

Команда по-прежнему может стремиться к совершенствованию. Мы можем этого добиться благодаря скромности, вере и командной работе.

– Что вы можете сказать о Гризманне?

– Я благодарен Антуану за время, которое он провел в «Атлетико». Не говоря уже о его 200 голах. Я помню, как он приходил сюда в качестве невысокого вингера, играющего слева. Мы дали ему проявить его лучшие качества – скорость, удары головой, левую ногу, умение идти в обыгрыш – и он вырос, попал на чемпионат мира, играл на этой позиции и стал чемпионом мира.

Он всегда был образцом для подражания во всем, начиная с его трудолюбия, работы и радости, которую он привносит в команду. Талант не знает возраста.

– Вы продолжаете играть все лучше.

– Команда совершенствуется после матчей с «Алавесом» и «Эльче». Мы должны продолжать работать с тем же смирением и, прежде всего, постепенно выпускать игроков, которые возвращаются после травм и в которых мы нуждаемся.

Нам нужны качества Алекса [Баэны], а также Альмады, Кардозо, Серлота... Чтобы иметь возможность конкурировать, нам нужно, чтобы все были в хорошей форме, – сказал Симеоне. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
