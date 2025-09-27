  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Ротен осудил Гризманна за то, что он остался в «Атлетико» на год: «Клуба больше не существует, как и «Валенсии», «Севильи» или «Вильярреала». В Ла Лиге есть только «Барса» и «Реал»
Ротен осудил Гризманна за то, что он остался в «Атлетико» на год: «Клуба больше не существует, как и «Валенсии», «Севильи» или «Вильярреала». В Ла Лиге есть только «Барса» и «Реал»

Жером Ротен подверг критике Антуана Гризманна.

В этом сезоне футболист «Атлетико» не сделал ни одного результативного действия в 6 матчах Ла Лиги.

«Я один из тех, кто считает, что он совершил ошибку, объявив о завершении карьеры в сборной Франции.

Возможно, в глубине души он чувствовал, что играет хуже, что может прикладывать меньше усилий для поддержания высокого уровня, и это подтверждается тем, как прошел его прошлый сезон.

Когда он объявил о завершении карьеры в сборной, мы увидели Антуана Гризманна, который был олицетворением своего клуба.

Но в Ла Лиге есть только «Барселона» и «Реал», о которых говорят. «Атлетико» больше не существует, как и «Валенсии», «Севильи» или «Вильярреала».

Если посмотреть на ресурсы «Атлетико» и на то, что они сделали за последние несколько лет, – это аномалия.

Он совершил огромную ошибку, решив остаться в «Атлетико» еще на сезон, чтобы достичь отметки в 200 голов в Ла Лиге (у футболиста 198 голов – Спортс’‘)», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
