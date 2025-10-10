Россия впервые в истории обыграла Иран – 2:1. Команда Карпина котировалась явным фаворитом матча
Сборная России дома обыграла Иран в товарищеском матче (2:1).
В прематче россияне котировались фаворитами с коэффициентом 1.69. На 3+ гола в игре букмекеры давали 2.00. Тотал больше 2,5 голов в 12 из 14 последних матчей сборной России.
Россия впервые в истории обыграла Иран. До этого было поражение со счетом 0:1 и две ничьих по 1:1.
Три года сборной России: нет поражений, чаще – крупные победы, больше 3 мячей за игру. Какие шансы с Ираном?
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости