8

Мостовой о Каннаваро во главе сборной Узбекистана: «Это просто фантастика и огромный плюс для страны! Выдающийся защитник, обладатель «Золотого мяча». За результат ругать никто не будет, хороший контракт»

Александр Мостовой оценил назначение Фабио Каннаваро на пост тренера сборной Узбекистана.

«Правильное назначение. Выдающийся защитник. Это огромный плюс для Узбекистана. Лет 10 назад никто не мог бы и подумать, что обладатель «Золотого мяча» будет тренировать сборную Узбекистана. И во сне бы это никому не приснилось. Для Узбекистана это просто фантастика! Они еще и вышли на чемпионат мира. И это прекрасно. 

Тем более ехать, понимая, что тебя все равно за результат ругать никто не будет. Приехали, сыграли, и все. Хороший контракт, все правильно. 

Стоит ли рассматривать назначение таких именитых иностранцев на пост главного тренера сборной России? У нас были такие: Хиддинк, Капелло, Адвокат. Когда деньги были и играли везде, то была возможность пригласить кого угодно. Сейчас в этом не вижу никакого смысла. У нас-то футбол был, есть и будет всегда. Но совмещение постов — это неправильно. Как оказалось, у нас такое приветствуется», — сказал бывший футболист сборной России.

