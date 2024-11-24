Глебов согласен, что Осипенко может играть в «Ювентусе»: «Почему нет? Может, Макс и попадет туда – он в порядке, все качества есть»

Данил Глебов согласен с мнением, что Максим Осипенко мог бы играть в «Ювентусе».

– Цитата Николая Писарева в шоу «Это футбол, брат!» – Осипенко может играть в «Ювентусе». Как к этому отнеслись?

– Спокойно. Почему нет?

– Могли бы аргументировать?

– Макс в порядке. Если бы он попал в «Ювентус» – а может, и попадет, потому что все качества есть, – мог бы играть там спокойно.

– Какого вы уровня – могли бы играть в «Манчестер Сити», например?

– Это спросите Валерия Георгиевича [Карпина]. Он скажет, – сказал полузащитник «Ростова».

«Осипенко – готовый игрок для «Ювентуса» Мотты. Современный центральный защитник, не боится идти вперед, отдавать, замыкать». Писарев о футболисте «Ростова»