Майну попросил «МЮ» отпустить его в аренду. Клуб отказывается и хочет, чтобы хавбек боролся за место в составе

Кобби Майну хочет покинуть «Манчестер Юнайтед».

20-летний полузащитник проинформировал манкунианский клуб о желании перейти в другую команду на правах аренды, чтобы получать больше игрового времени.

Футболист отметил, что не хочет разрывать связь с «Манчестер Юнайтед», но добавил, что его нынешнее положение не дает ему возможности развивать карьеру.

В английском клубе сообщили, что не собираются отпускать Кобби Майну в аренду. «Манчестер Юнайтед » ценит хавбека и ожидает, что он останется и будет бороться за место в составе.

В этом сезоне англичанин не сыграл ни в одном из двух матчей в АПЛ за манкунианцев, но провел полную игру против «Гримсби» (2:2, 11:12 по пенальти) в Кубке английской лиги.